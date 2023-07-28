Песков: Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области со стороны ВСУ
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«Доложили», — ответил он на соответствующий вопрос Life.ru.
Также Песков предположил, что реакции от Запада на обстрел не последует.
Ранее в МИД России заявили, что российская сторона оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге.
Обломки первой ракеты упали в центре Таганрога, пострадали 14 человек.
В Минобороны России заявили, что обломки второй украинской ракеты упали в безлюдном месте в Ростовской области.