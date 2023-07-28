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Песков: Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области со стороны ВСУ

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Российскому президенту Владимиру Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области со стороны Вооружённых сил Украины.
Песков: Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области со стороны ВСУ
  • AFP
  • © Pavel BEDNYAKOV / POOL

«Доложили», — ответил он на соответствующий вопрос Life.ru.

Также Песков предположил, что реакции от Запада на обстрел не последует.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге.

Обломки первой ракеты упали в центре Таганрога, пострадали 14 человек.

В Минобороны России заявили, что обломки второй украинской ракеты упали в безлюдном месте в Ростовской области.

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