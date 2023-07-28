Минздрав России сообщил о 14 пострадавших при взрыве в центре Таганрога

Минздрав России сообщил о 14 пострадавших при падении обломков украинской ракеты в центре Таганрога.

Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«По предварительным данным, пострадали 14 человек, семь из которых бригадами скорой доставляются в медицинские учреждения региона», — заявили в министерстве.

Отмечается, что ещё семи пострадавшим медпомощь оказали амбулаторно, им не потребовалась госпитализация.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате ЧП госпитализированы девять человек, одной пострадавшей провели операцию из-за черепно-мозговой травмы. Дети не пострадали.

В Минобороны России сообщили, что средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога.