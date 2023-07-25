Патрушев: санкции против России несут риски для мирового продовольственного сектора

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил о рисках для мирового продовольственного сектора из-за санкций против России.

Как он рассказал в интервью «Российской газете», антироссийские ограничения «привели к разбалансировке международного рынка продовольствия». Патрушев отметил, что это привело к сильным колебаниям цен.

Секретарь Совбеза России подчеркнул, что «восстановить нормальное функционирование цепочек поставок» и разобраться с другими проблемами вокруг данной ситуации нельзя, пока действуют нелегитимные ограничения, введённые Западом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.