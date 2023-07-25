Патрушев: санкции против России несут риски для мирового продовольственного сектора
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Как он рассказал в интервью «Российской газете», антироссийские ограничения «привели к разбалансировке международного рынка продовольствия». Патрушев отметил, что это привело к сильным колебаниям цен.
Секретарь Совбеза России подчеркнул, что «восстановить нормальное функционирование цепочек поставок» и разобраться с другими проблемами вокруг данной ситуации нельзя, пока действуют нелегитимные ограничения, введённые Западом.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.