Замглавы МИД Вершинин: переговоры по возобновлению зерновой сделки сейчас не ведутся
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Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
«Сейчас переговоры по возобновлению зерновой сделки, или «Черноморской зерновой инициативы», не идут», — цитирует его РИА Новости.
Вершинин подчеркнул, что позиция российской стороны чётко озвучена.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.