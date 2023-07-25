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Замглавы МИД Вершинин: переговоры по возобновлению зерновой сделки сейчас не ведутся

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В настоящее время переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся.
Замглавы МИД Вершинин: переговоры по возобновлению зерновой сделки сейчас не ведутся
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Сейчас переговоры по возобновлению зерновой сделки, или «Черноморской зерновой инициативы», не идут», — цитирует его РИА Новости.

Вершинин подчеркнул, что позиция российской стороны чётко озвучена.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.

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