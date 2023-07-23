РИА Новости: военврач заявила, что ВСУ целенаправленно охотятся за военными медиками
Об этом РИА Новости заявил начальник медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга.
«К сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, — это медики», — сказал мужчина.
При этом он отметил, что сегодня у ВСУ даже объявлены награды за убийства врачей.
Ранее сообщалось, что санитарные машины входят в число приоритетных целей украинской армии.
Также поступала информация, что российские сапёры столкнулись с новыми термобарическими минами ВСУ.