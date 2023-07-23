Боевики ВСУ в нарушение норм международного права целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения.

Об этом РИА Новости заявил начальник медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга.

«К сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, — это медики», — сказал мужчина.

При этом он отметил, что сегодня у ВСУ даже объявлены награды за убийства врачей.

Ранее сообщалось, что санитарные машины входят в число приоритетных целей украинской армии.

Также поступала информация, что российские сапёры столкнулись с новыми термобарическими минами ВСУ.