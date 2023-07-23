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РИА Новости: российские сапёры столкнулись с новыми термобарическими минами ВСУ

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Украинские войска начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, реагирующие на движения и устанавливаемые с дронов.

Об этом РИА Новости рассказал сапёр с позывным «Рахматулла».

Отмечается, что российские военные уже научились бороться с ними.

«Мы с ним уже знакомы, научились работать с ним, противодействовать ему», — сказал военный.

По данным агентства, для изготовления данного взрывного устройства используют термобарический боеприпас от советского гранатомёта РПГ-7.

Ранее в Польше открыли центр по ремонту поставляемых на Украину танков Leopard.

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