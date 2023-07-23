РИА Новости: российские сапёры столкнулись с новыми термобарическими минами ВСУ
Об этом РИА Новости рассказал сапёр с позывным «Рахматулла».
Отмечается, что российские военные уже научились бороться с ними.
«Мы с ним уже знакомы, научились работать с ним, противодействовать ему», — сказал военный.
По данным агентства, для изготовления данного взрывного устройства используют термобарический боеприпас от советского гранатомёта РПГ-7.
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