Военный медик: санитарные машины входят в число приоритетных целей украинской армии
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Так как у противника есть так называемые камикадзе, они не жалеют, бьют и по санитарным машинам», — сказал медик.
По словам собеседника агентства, украинские военные не жалеют ни сил, ни боеприпасов, когда ведут обстрел санитарных машин.
Ранее стало известно, что российские танкисты смогли эвакуировать раненых сослуживцев под ударами ПТУР и миномётным обстрелом боевиков ВСУ.