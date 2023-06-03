Военный медик: санитарные машины входят в число приоритетных целей украинской армии

Военный медик 200-й мотострелковой бригады ВС России с позывным Вивальди сообщил, что санитарные машины с красными крестами, которые перевозят раненых российских военнослужащих, входят в число приоритетных целей для украинских дронов-камикадзе на Донецком направлении.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Так как у противника есть так называемые камикадзе, они не жалеют, бьют и по санитарным машинам», — сказал медик.

По словам собеседника агентства, украинские военные не жалеют ни сил, ни боеприпасов, когда ведут обстрел санитарных машин.

Ранее стало известно, что российские танкисты смогли эвакуировать раненых сослуживцев под ударами ПТУР и миномётным обстрелом боевиков ВСУ.