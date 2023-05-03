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Российские танкисты смогли эвакуировать раненых сослуживцев под ударами боевиков ВСУ

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Российские танкисты смогли эвакуировать раненых сослуживцев под ударами ПТУР и миномётным обстрелом боевиков ВСУ.

«Мы затащили [раненого]. Я его на колени положил, начал бить по щекам, чтобы он не закрывал глаза. Доехали до Первомайска, там уже перегрузили к медикам», — рассказал военкору RT Валентину Горшенину наводчик-оператор с позывным Нож.

Этим раненым был командир другого танка с позывным Терминатор. Он рассказал, что их атаковали, когда они колонной заходили в Попасную.

«Подбили танк впереди идущий, меня подбили, разбили гусеницу, мы не могли откатиться назад», — отметил танкист.

Ранее RT опубликовал видео работы экипажа РСЗО «Град» на Марьинском направлении.

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