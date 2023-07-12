Зеленский: Украина понимает, что не может сейчас стать членом НАТО
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«Мы адекватные люди, мы понимаем, партнёры помогают нам оружием, и это момент выживания, это нам очень нужно… Я хочу, чтобы все понимали, мы цивилизованные, адекватные люди. Украина борется при этом, точно понимает, что не может быть членом НАТО, пока идёт война», — сказал он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Его слова приводит РИА Новости.
Глава канцелярии польского президента Павел Шрот ранее заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после «хорошего завершения войны», то есть победы над Россией.
Столтенберг также отмечал, что победа России на Украине станет трагедией для Киева и сделает Североатлантический альянс более уязвимым.
По его словам, если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве потеряет актуальность.