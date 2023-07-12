Пленный боевик «Азова» признался в расстреле мирного жителя в Мариуполе

Попавший в плен боевик украинского полка «Азов»* признался, что убил мирного жителя Мариуполя в марте 2022 года.

Он рассказал, что 27 марта 2022 года находился на наблюдательной позиции в одном из многоэтажных домов Мариуполя.

«Этот мужчина, о котором будет идти дальше речь, появлялся неоднократно, приходил со стороны дома, который находился вот в том районе за трансформаторной будкой», — цитирует РИА Новости военнопленного.

По его словам, 27 марта данный мужчина подошёл ближе и наблюдал за украинскими позициями, после чего боевик «Азова» произвёл по нему несколько выстрелов.

31 марта в Управлении верховного комиссара по правам человека ООН заявили, что с 24 февраля 2022 года зафиксирован 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей из-за действий силовиков Украины.

В мае Следственный комитет России сообщил, что украинские боевики вырезали скандинавский символ на груди военного из России, попавшего в плен в октябре 2022 года. Мужчина впоследствии был вызволен из плена.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.