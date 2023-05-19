СК: украинские боевики вырезали на груди военнопленного из России скандинавский символ
- РИА Новости
Потерпевший рассказал российским следователям, что символ ему вырезали лица, которые охраняли российских пленных.
По его словам, один из охранявших хотел себе сделать подобную татуировку, но предварительно решил «посмотреть», как она выглядит со стороны.
Военному при этом пригрозили ударами током, если он будет кричать.
Также российский пленный рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины неоднократно применяли физическое насилие. Согласно его данным, в частности, один боец был жестоко избит во время допроса и в итоге умер.