Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

СК: украинские боевики вырезали на груди военнопленного из России скандинавский символ

Короткая ссылка
Следственный комитет России сообщил, что украинские боевики вырезали скандинавский символ на груди военного из России, попавшего в плен в октябре 2022 года. Мужчина впоследствии был вызволен из плена.
СК: украинские боевики вырезали на груди военнопленного из России скандинавский символ
  • РИА Новости

Потерпевший рассказал российским следователям, что символ ему вырезали лица, которые охраняли российских пленных.

По его словам, один из охранявших хотел себе сделать подобную татуировку, но предварительно решил «посмотреть», как она выглядит со стороны. 

Военному при этом пригрозили ударами током, если он будет кричать. 

Также российский пленный рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины неоднократно применяли физическое насилие. Согласно его данным, в частности, один боец был жестоко избит во время допроса и в итоге умер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить