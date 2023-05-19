СК обнародовал показания вернувшегося из плена российского военного о преступлениях СБУ

Российский военнослужащий, вернувшийся домой из украинского плена, рассказал сотрудникам Следственного комитета о противоправных действиях Службы безопасности Украины. По его словам, Киев нарушает требования Женевской конвенции, допуская пытки и истязания военнопленных. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, российский военный, чьё имя и звание ведомство не разглашает, попал в украинский плен после того, как в ночь с 21 на 22 октября 2022 года получил два ранения в ногу и не мог самостоятельно передвигаться.

Освобождённый из плена, он рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины неоднократно применяли физическое насилие. Согласно его данным, в частности, один боец был жестоко избит во время допроса и в итоге умер.

Военнослужащий отметил, что надзиратели также издевались над пленными. Ему вырезали на груди скандинавский символ.

Таким образом, отмечает СК, один из охранников хотел посмотреть, «как будет выглядеть со стороны» его планируемая татуировка. При этом военнослужащему России сказали, что, если он будет кричать, то получит удар током.

«Данные материалы будут приобщены к уголовным делам, ранее возбуждённым в отношении граждан Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов)», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что СК России возбудил дела в отношении начальников СИЗО в Киеве и Харькове, где пытали военнопленных.