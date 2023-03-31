В ООН обвинили ВС Украины в исчезновении почти сотни человек с начала спецоперации

По информации Управления верховного комиссара по правам человека ООН, с 24 февраля 2022 года зафиксирован 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей из-за действий силовиков Украины.

Соответствующие данные привёл глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк в ходе 52-й сессии Совета ООН по правам человека. Его слова приводит РИА Новости.

«Мои сотрудники задокументировали 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний украинскими силами», — сказал он.

Также Фолькер заявил, что 53% из 73 опрошенных специалистами ООН людей подверглись пыткам либо жестокому обращению.

Помимо этого были зафиксированы 24 случая сексуального насилия. Как уточнил Тюрк, большинство этих случаев были угрозами на начальных этапах содержания под стражей и принудительным публичным раздеванием.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил украинских националистов в бесчеловечном обращении с пленными.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что они зарегистрировали не менее 25 случаев расправы украинских войск над российскими военнопленными.