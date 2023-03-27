Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил украинских националистов в бесчеловечном обращении с пленными.

По его словам, украинцы наряду с американскими наёмниками верят в свою безнаказанность в отношении нарушения международного права.

«New York Times заявляет, что некоторые американские наемники верят, что им «не стоит беспокоиться насчёт международных правил»... Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймёте, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными», — написал Полянский в Twitter.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер ранее заявила, что они зарегистрировали не менее 25 случаев расправы украинских войск над российскими военнопленными.

В начале февраля пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что в УВКПЧ считают подлинными видео расстрела российских пленных боевиками Вооружённых сил Украины.

По её словам, всемирной организации также известно о другой видеозаписи, размещённой в соцсетях, которая включает дополнительные кадры первоначального инцидента и показывает военного ВСУ, который признаётся в убийстве и пытается оправдаться.