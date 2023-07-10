Песков: Россия обсудит с Турцией возвращение главарей «Азова» и учтёт это в будущем
- РИА Новости
«Что касается возвращения главарей азовцев, то да, это нарушение имевшейся договорённости, мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, и начали делать», — сказал представитель Кремля.
Москва разъяснит Анкаре свою позицию, а в дальнейшем будет учитывать случившееся при договорённостях в различных областях, добавил он.
8 июля в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что на Украину из Турции вернулись украинские военные, сдавшиеся в плен в мае 2022 года.
Речь идёт о командире «Азова» Денисе Прокопенко и его заместителе Святославе Паламаре, нацгвардейцах Олеге Хоменко и Денисе Шлеге и командире 36-й бригады морпехов ВСУ Сергее Волынском.
В Кремле отметили, что решение выдать Киеву главарей террористической группировки связано с провалами контрнаступления Украины. В Москве добавили, что нарушение договорённостей никого не красит.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом этот вопрос.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.