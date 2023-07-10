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Песков: Россия обсудит с Турцией возвращение главарей «Азова» и учтёт это в будущем

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Российская сторона рассчитывает получить разъяснения от Турции по передаче Украине боевиков «Азова»*, Москва будет принимать это во внимание при следующих договорённостях, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Россия обсудит с Турцией возвращение главарей «Азова» и учтёт это в будущем
  • РИА Новости

«Что касается возвращения главарей азовцев, то да, это нарушение имевшейся договорённости, мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, и начали делать», — сказал представитель Кремля.

Москва разъяснит Анкаре свою позицию, а в дальнейшем будет учитывать случившееся при договорённостях в различных областях, добавил он. 

8 июля в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что на Украину из Турции вернулись украинские военные, сдавшиеся в плен в мае 2022 года.

Речь идёт о командире «Азова» Денисе Прокопенко и его заместителе Святославе Паламаре, нацгвардейцах Олеге Хоменко и Денисе Шлеге и командире 36-й бригады морпехов ВСУ Сергее Волынском.

В Кремле отметили, что решение выдать Киеву главарей террористической группировки связано с провалами контрнаступления Украины. В Москве добавили, что нарушение договорённостей никого не красит.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом этот вопрос.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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