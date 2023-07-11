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Медведев: ВС России пора расчехлять арсеналы с кассетными боеприпасами

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Российским военнослужащим пора «расчехлять» арсеналы с кассетными боеприпасами, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: ВС России пора расчехлять арсеналы с кассетными боеприпасами
  • © РИА Новости / Екатерина Штукина

«Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — сказал он.

Ранее оперативные службы Запорожской области сообщили, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Токмак с применением, по предварительной информации, кассетных боеприпасов.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.

Министр обороны России Сергей Шойгу после этого отметил, что в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину российские вооружённые силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.

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