Медведев: ВС России пора расчехлять арсеналы с кассетными боеприпасами
- © РИА Новости / Екатерина Штукина
«Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — сказал он.
Ранее оперативные службы Запорожской области сообщили, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Токмак с применением, по предварительной информации, кассетных боеприпасов.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.
Министр обороны России Сергей Шойгу после этого отметил, что в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину российские вооружённые силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.