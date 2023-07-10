РИА Новости: ВСУ увеличили активность беспилотников в районе ЗАЭС

Украинские военные увеличили активность беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции.

Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения ВС России.

По его словам, на сегодняшний день существует вероятность прорыва ДРГ на квадроциклах на данном участке.

При этом командир отметил, что российские военные готовы к отражению любой атаки.

«Если противники решатся пройти, мы их встретим и не допустим прорыва и диверсионных действий в отношении ЗАЭС», — сказал российский военный.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что рассмотрение запроса МАГАТЭ о дополнительном доступе на ЗАЭС потребует времени.

Также сообщалось, что, по словам экс-разведчика США Скотта Риттера, Запад предостерёг президента Украины Владимира Зеленского от диверсий на ЗАЭС.