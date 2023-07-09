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Экс-разведчик США Риттер: Запад предостерёг Зеленского от диверсий на ЗАЭС

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что западные политики пригрозили Зеленскому серьёзными последствиями, если он попытается совершить диверсию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Экс-разведчик США Риттер: Запад предостерёг Зеленского от диверсий на ЗАЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию на сайте видеохостинга.

«Ему сказали остановиться. Если бы он ударил по АЭС и это привело бы к тяжёлым последствиям, то он него бы избавились», — уточняет Риттер в интервью.

Он также считает, что украинские власти не смогли бы реализовать этот план, потому что Москва осведомлена о намерениях Украины и могла бы вовремя предотвратить планы Киева.

Ранее на Запорожской АЭС заявили, что работы на площадке хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на станции проводятся под постоянным наблюдением миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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