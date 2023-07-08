Карчаа: рассмотрение запроса МАГАТЭ о дополнительном доступе на ЗАЭС потребует времени
Об этом информирует ТАСС.
Карчаа отметил, что Россия, в отличие от украинского режима, «максимально открыта» относительно вопроса функционирования и безопасности ЗАЭС.
«Мы не раз это уже подтверждали, даже тогда, когда запросы инспекторов МАГАТЭ выходили за рамки их мандата», — сказал советник.
При этом он отметил, что на данный момент для рассмотрения запроса о доступе сотрудников МАГАТЭ на определённые участки ЗАЭС требуется некоторое время.
«Потому что Российская Федерация несёт ответственность за физическую безопасность инспекторов МАГАТЭ», — сказал Карчаа.
Ранее на ЗАЭС заявили о постоянном наблюдении МАГАТЭ за работами в хранилищах ОЯТ.
Также сообщалось, что МАГАТЭ не нашло мин и взрывчатки на Запорожской АЭС.