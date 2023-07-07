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RTL: в боях на Украине участвуют по меньшей мере 100 наёмников из Франции

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В боях на Украине в настоящее время участвуют по меньшей мере 100 наёмников из Франции, сообщает радио RTL. При этом в начале конфликта около 800 французов выразили желание принять участие в боях с армией России.
RTL: в боях на Украине участвуют по меньшей мере 100 наёмников из Франции
  • AP
  • © Libkos

«По информации RTL, сейчас на Украине воюют 100 французов. Цифра, которая сильно изменилась за последние месяцы. В начале конфликта 800 человек, в основном мужчины, заявили о добровольном выезде на Украину», — говорится в сообщении.

13 июня СМИ сообщили, что на Украине убит первый финский наёмник, участвовавший в боевых действиях против армии России.

16 июня стало известно, что Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в наёмничестве 95 иностранным гражданам, которые воюют на стороне ВСУ.

В марте 2022 года Министерство обороны России предупредило, что все наёмники, которые приезжают на Украину помогать киевскому режиму, не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленных.

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