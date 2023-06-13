Yle: первый финский наёмник убит в боях с ВС России в зоне СВО

На Украине убит первый финский наёмник, участвовавший в боевых действиях против армии России, сообщает Yle.

«Это, по всей видимости, первый смертельный случай», — говорится в сообщении телерадиокомпании.

Как утверждается, Министерству иностранных дел Финляндии известно об этом случае.

По данным финских СМИ, в ходе боёв в зоне СВО «погиб мужчина в возрасте до 30 лет».

Воевавший на стороне Украины наёмник из Тайваня ранее рассказал, что его взвод был уничтожен практически полностью дважды.

Газета The Washington Post писала, что по меньшей мере 16 американских ветеранов войн погибли во время боевых действий в зоне спецоперации России.

В марте 2022 года Министерство обороны России предупредило, что все наёмники, которые приезжают на Украину помогать киевскому режиму, не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленных.