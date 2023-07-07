Премьер Польши установил крест на Украине на месте гибели поляков, убитых боевиками УПА

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий установил крест на территории Украины в знак памяти о поляках, убитых националистами УПА* во время Волынской резни.

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

«Я почтил память жертв Волынской резни в уже несуществующей деревне Острувки, жители которой были убиты боевиками Украинской повстанческой армии», — отметил политик.

Речь идёт о событиях 1943 года, которые впоследствии стали известны как Волынская резня. В результате массовых карательных действий ОУН-УПА по уничтожению этнического польского гражданского населения погибли, по разным данным, от 60 тыс. до 100 тыс. человек.

В мае польский дипломат Лукаш Ясина отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни. Он подчеркнул, что поляки взяли на себя ответственность за преступления Польши против украинцев, но такой ответственности со стороны украинцев не хватает.

Позднее сообщалось, что в Польше начали продавать товары с изображением Степана Бандеры.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).