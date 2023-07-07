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Обвиняемый в диверсии в Брянской области украинский пилот этапирован в Москву

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Уголовное дело пилота украинского самолёта Александра Морозова, который потерпел крушение в Брянской области и был задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии, передано в Москву.

Об этом информирует ТАСС.

«Александр Морозов... этапирован в СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

В Лефортовском суде Москвы сообщили, что Морозову по ходатайству следствия продлён срок содержания под стражей.

Ранее суд продлил срок ареста Морозова, который потерпел крушение под Брянском.

5 апреля украинский легкомоторный самолёт потерпел крушение в Брянской области.  Пилота задержали при попытке сбежать на территорию Украины. У него нашли автомат и бронежилет.

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