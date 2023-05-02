Суд продлил срок ареста украинского пилота, который потерпел крушение под Брянском
- РИА Новости
«Постановлением Советского районного суда города Брянска обвиняемому продлён срок содержания под стражей до 4 июля», — приводит ТАСС сообщение областной объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции.
5 апреля украинский легкомоторный самолёт потерпел крушение в Брянской области. Пилота задержали при попытке сбежать на территорию Украины. У него нашли автомат и бронежилет.
RT выяснил, что задержанный Александр Морозов — частный пилот, летать он научился в 50 лет.