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Рогов: ВСУ бросили в атаку новые резервы на Ореховском участке в Запорожской области

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ бросили в атаку новые резервы на Ореховском участке в Запорожской области.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Рогова, боевики ВСУ резко повысили активность наступательных действий.

«На широком фронте (не менее чем в 30 км) начались атака за атакой небольшими штурмовыми группами», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что противник кидает в бой новые резервы.

Ранее Военная хроника сообщала, что украинские войска начали новую атаку в Запорожской области.

Также Рогов допустил ввод контингента НАТО на Украину после саммита альянса в Вильнюсе.

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