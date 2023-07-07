Рогов: ВСУ бросили в атаку новые резервы на Ореховском участке в Запорожской области
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Рогова, боевики ВСУ резко повысили активность наступательных действий.
«На широком фронте (не менее чем в 30 км) начались атака за атакой небольшими штурмовыми группами», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что противник кидает в бой новые резервы.
Ранее Военная хроника сообщала, что украинские войска начали новую атаку в Запорожской области.
Также Рогов допустил ввод контингента НАТО на Украину после саммита альянса в Вильнюсе.