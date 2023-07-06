Военная хроника: украинские войска начали новую атаку в Запорожской области

Украинские войска начали новую атаку в Запорожской области. Как и первые несколько волн, которые продолжаются с 4 июня, то есть больше месяца, активная фаза начинается ночью, пишет Военная хроника.

Как утверждается, на Ореховском и Пологовском направлениях артиллерия ВС России с вечера в полной боевой готовности.

Также с мест сообщают, что забрасывать мелкие соединения ВСУ в этот раз не стали, но ротные тактические группы пришли в движение там, откуда атаковали и в прошлый раз.

В настоящее время артиллерия работает с обеих сторон, а в ближайшее время должна подойти российская авиация.

4 июля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы России перешли в активную оборону на линии фронта в Запорожской области, при этом они проводят и контратаки.