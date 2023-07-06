Рогов допустил ввод контингента НАТО на Украину после саммита альянса в Вильнюсе
Об этом информирует ТАСС.
Рогов отметил, что речь идёт о Польше, Латвии, Литве и Эстонии.
По его словам, это будет легализация оккупации «в формате обеспечения ядерной безопасности» на подконтрольной режиму Зеленского территории.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ пытаются выйти на дорогу к Запорожской АЭС, но ВС России блокируют их атаки.
Несколько дней назад он также сообщал об уничтожении украинских диверсантов в Запорожской области.