Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ограниченный контингент стран НАТО может быть введён на Украину по итогам саммита альянса, который состоится 11—12 июля в Вильнюсе.

Об этом информирует ТАСС.

Рогов отметил, что речь идёт о Польше, Латвии, Литве и Эстонии.

По его словам, это будет легализация оккупации «в формате обеспечения ядерной безопасности» на подконтрольной режиму Зеленского территории.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ пытаются выйти на дорогу к Запорожской АЭС, но ВС России блокируют их атаки.

Несколько дней назад он также сообщал об уничтожении украинских диверсантов в Запорожской области.