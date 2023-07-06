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Рогов допустил ввод контингента НАТО на Украину после саммита альянса в Вильнюсе

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ограниченный контингент стран НАТО может быть введён на Украину по итогам саммита альянса, который состоится 11—12 июля в Вильнюсе.

Об этом информирует ТАСС.

Рогов отметил, что речь идёт о Польше, Латвии, Литве и Эстонии.

По его словам, это будет легализация оккупации «в формате обеспечения ядерной безопасности» на подконтрольной режиму Зеленского территории.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ пытаются выйти на дорогу к Запорожской АЭС, но ВС России блокируют их атаки.

Несколько дней назад он также сообщал об уничтожении украинских диверсантов в Запорожской области.

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