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ВС России нанесли удар по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»

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Российские военные нанесли ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона».

«Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях», — цитирует ТАСС начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

Помимо мест дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона», огневому поражению подверглись район сосредоточения 54-й механизированной бригады ВСУ и место дислокации 24-й механизированной бригады.

Отмечается, что уничтожено пять единиц автомобильной техники противника.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях в результате безуспешных атак ВСУ группировки ВС России уничтожили 15 самолётов, три вертолёта, 920 единиц бронетанковой техники.

Также сообщалось, что бойцы Южной группировки войск предотвратили попытку атаки ВСУ под Соледаром в ДНР.

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