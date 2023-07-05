ВС России нанесли удар по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»

Российские военные нанесли ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона».

«Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях», — цитирует ТАСС начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

Помимо мест дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона», огневому поражению подверглись район сосредоточения 54-й механизированной бригады ВСУ и место дислокации 24-й механизированной бригады.

Отмечается, что уничтожено пять единиц автомобильной техники противника.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях в результате безуспешных атак ВСУ группировки ВС России уничтожили 15 самолётов, три вертолёта, 920 единиц бронетанковой техники.

Также сообщалось, что бойцы Южной группировки войск предотвратили попытку атаки ВСУ под Соледаром в ДНР.