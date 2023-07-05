Рогов: утром 5 июля ВСУ могут начать масштабное наступление в Запорожье

Утром 5 июля украинские войска могут перейти в масштабное наступление на Запорожском направлении, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Поступает информация, что противник готовится к наступательным действиям под утро 5 июля», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что украинская армия перебрасывает силы в район населённого пункта Степногорск.

По его словам, также ВСУ начали ликвидацию минно-взрывных заграждений на линии Копани — Работино.

Ранее он заявил, что Вооружённые силы России перешли в активную оборону на линии фронта в Запорожской области, при этом они проводят и контратаки.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил о смене стратегии контрнаступления ВСУ — он подчеркнул, что продвижение на фронте больше не является основной задачей.