Узнать больше

Рогов: утром 5 июля ВСУ могут начать масштабное наступление в Запорожье

Короткая ссылка
Утром 5 июля украинские войска могут перейти в масштабное наступление на Запорожском направлении, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Поступает информация, что противник готовится к наступательным действиям под утро 5 июля», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что украинская армия перебрасывает силы в район населённого пункта Степногорск.

По его словам, также ВСУ начали ликвидацию минно-взрывных заграждений на линии Копани — Работино.

Ранее он заявил, что Вооружённые силы России перешли в активную оборону на линии фронта в Запорожской области, при этом они проводят и контратаки.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил о смене стратегии контрнаступления ВСУ — он подчеркнул, что продвижение на фронте больше не является основной задачей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить