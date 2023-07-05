«Родину-мать» в Киеве в День независимости США подсветили в цвета флагов США и Украины
«Родину-мать» подсветили в цвета американского и украинского флагов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом в Киеве поздравили США с Днём независимости.
Ранее посольство России в Вашингтоне сообщило, что США одержимы идеей нанести Москве стратегическое поражение.
14 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Anadolu выразил мнение, что урегулировать кризис на Украине можно только на основе соглашения между Соединёнными Штатами и Россией.