Монумент «Родина-мать» в Киеве в День независимости США подсветили в цвета украинского и американского флагов, сообщает «СТРАНА.ua».

«Родину-мать» подсветили в цвета американского и украинского флагов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом в Киеве поздравили США с Днём независимости.

Ранее посольство России в Вашингтоне сообщило, что США одержимы идеей нанести Москве стратегическое поражение.

14 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Anadolu выразил мнение, что урегулировать кризис на Украине можно только на основе соглашения между Соединёнными Штатами и Россией.