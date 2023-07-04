Эксперт Литовкин: Киев пытается оправдать свои промахи недостаточными поставками оружия

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT заявление представителя воздушных сил киевского режима Юрия Игната о том, что украинские боевики намерены выпрашивать у стран Запада не только F-16, но и другие западные боевые самолёты.

Как отметил эксперт, проблема заключается не только в самолётах и лётчиках, которые должны их освоить.

В первую очередь, по его мнению, лётчики должны научиться вести воздушный бой в одиночку, в паре, в составе эскадрильи, в составе более крупного соединения, а на это, по словам специалиста, необходимо потратить «не два-три месяца и даже не полгода».

«Главное — это аэродром, инфраструктура аэродрома. Это не просто взлётно-посадочная полоса, это ещё и командная вышка, где руководят полётами, радиолокационные станции самого разного назначения, которые должны следить и за своими собственными самолётами, и за тем, какие есть в воздухе самолёты, направлять лётчиков на цель, рассказывать, откуда летит и как от неё уклониться или как её атаковать», — объяснил Литовкин.

Кроме этого, должны быть небольшие заводы, где самолёты обслуживаются перед вылетом и после возвращения, подчеркнул аналитик. Он отметил, что это огромный комплекс, который на Украине отсутствует, и его надо создавать.

«Когда это будут создавать, Россия будет знать, где и как создаются эти аэродромы, поскольку небо Украины практически открыто для нас, и по этим комплексам будут наноситься удары, это будет бесполезная трата денег и времени», — добавил собеседник RT.

Таким образом, по его мнению, на Украине пытаются оправдать свои промахи в наступательных действиях тем, что «им не всё дали». Но, считает эксперт, им и «не собираются всё давать».

«Задача Запада не в том, чтобы Украина одержала победу, их задача — разорить Россию, поэтому они дают Украине оружие по системе: «Корми собаку, чтобы не сдохла с голода, но громко лаяла», поэтому они будут затягивать это как можно дольше», — заключил Литовкин.

Ранее Игнат в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что украинские боевики намерены выпрашивать у стран Запада не только F-16, но и другие западные боевые самолёты.

Он отметил, что киевский режим желает получить, например, F-18 и Eurofighter Typhoon.

Также Игнат подтвердил, что обучение украинских пилотов управлению F-16 за рубежом пока не началось.