Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что на Украину в ближайшие недели поступят десятки танков Leopard 1A5 из ФРГ и Дании.

«В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией», — сказал он в интервью газете Rzeczpospolita.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал явно завышенными ожидания от западного оружия на Украине.

По его словам, только на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях в результате безуспешных атак ВСУ группировки ВС России уничтожили 15 самолётов, три вертолёта, 920 единиц бронетанковой техники. В том числе уничтожено 16 танков Leopard немецкого производства.