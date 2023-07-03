Глава Минобороны ФРГ анонсировал передачу десятков танков Leopard 1A5 на Украину
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«В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией», — сказал он в интервью газете Rzeczpospolita.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал явно завышенными ожидания от западного оружия на Украине.
По его словам, только на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях в результате безуспешных атак ВСУ группировки ВС России уничтожили 15 самолётов, три вертолёта, 920 единиц бронетанковой техники. В том числе уничтожено 16 танков Leopard немецкого производства.