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Шойгу назвал явно завышенными ожидания от западного оружия на Украине

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал явно завышенными ожидания от западного оружия на Украине.

Об этом глава оборонного ведомства сказал на селекторном совещании с руководящим составом армии.

По его словам, за время попыток наступления ни на одном из направлений украинские военные в целом не достигли своих целей.

«Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хвалёного западного оружия», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, только на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях в результате безуспешных атак ВСУ группировки ВС России уничтожили 15 самолётов, три вертолёта, 920 единиц бронетанковой техники. В том числе уничтожено 16 танков Leopard немецкого производства.

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