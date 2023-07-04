В ВСУ заявили о намерении выпрашивать у Запада не только F-16, но и другие самолёты

Представитель воздушных сил киевского режима Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что украинские боевики намерены выпрашивать у стран Запада не только F-16, но и другие западные боевые самолёты.

«Украина рассматривает возможности поставок иной западной авиатехники, помимо F-16... Все запросы к партнёрам существуют и оформлены», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что киевский режим желает получить, например, F-18 и Eurofighter Typhoon.

Также Игнат подтвердил, что обучение украинских пилотов управлению F-16 за рубежом пока не началось.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что на Украину в ближайшие недели поступят десятки танков Leopard 1A5 из ФРГ и Дании.