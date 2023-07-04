В ВСУ заявили о намерении выпрашивать у Запада не только F-16, но и другие самолёты
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«Украина рассматривает возможности поставок иной западной авиатехники, помимо F-16... Все запросы к партнёрам существуют и оформлены», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что киевский режим желает получить, например, F-18 и Eurofighter Typhoon.
Также Игнат подтвердил, что обучение украинских пилотов управлению F-16 за рубежом пока не началось.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что на Украину в ближайшие недели поступят десятки танков Leopard 1A5 из ФРГ и Дании.