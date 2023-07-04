МИД Украины предложил послу Грузии вернуться в Тбилиси из-за ситуации с Саакашвили

МИД Украины предложил послу Грузии Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций по поиску разрешения ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В понедельник, 3 июля, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дистанционно принял участие в заседании городского суда Тбилиси. На видеотрансляции было заметно, что политик сильно похудел. Он также обратился к грузинским властям, чтобы они извинились за то, что довели его до такого состояния.

Позднее президент Украины выразил свой протест и поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций с грузинскими властями.

Зеленский также потребовал «передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода».

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что требование киевского режима передать Саакашвили, отбывающего тюремное наказание на родине, стало оскорбительным для грузинской стороны.

В мае министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Европейский суд по правам человека отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж.