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Минюст Грузии: ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе на лечение за рубеж.
Минюст Грузии: ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж
  • AP

Об этом сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

«Сегодня было опубликовано решение Страсбургского суда, согласно которому осуждённому Михаилу Саакашвили было отказано в переводе в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны», — сказал он на брифинге, его слова приводит Sputnik Грузия.

Это решение суда говорит о том, что действия государства были правильными и соответствовали стандартам прав человека, отметил министр.

Издание напоминает, что Саакашвили с мая 2022 года лечится в гражданской клинике «Вивамед» из-за голодовки, которую он объявил после ареста 1 октября 2021 года.

Ранее Саакашвили, который находится в заключении на грузинской территории, заявил, что «умирает»

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