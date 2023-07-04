В Грузии назвали оскорбительным требование Киева вернуть Саакашвили на Украину
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«Что касается вчерашнего шага президента Украины, который был связан с Михаилом Саакашвили, я не хочу глубоко затрагивать эту тему... В целом позиция (украинских. — RT) властей является, конечно, оскорбительной», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он напомнил, что в проникновении Саакашвили в Грузию в 2021 году участвовали высокопоставленные украинские чиновники, и когда то же руководство страны требует его возвращения, это является оскорбительным.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии в Киеве, выразить ему протест в связи с ситуацией вокруг бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, а также предписать ему покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси по этому вопросу.