В Грузии назвали оскорбительным требование Киева вернуть Саакашвили на Украину

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что требование киевского режима передать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего тюремное наказание на родине, стало оскорбительным для грузинской стороны.

«Что касается вчерашнего шага президента Украины, который был связан с Михаилом Саакашвили, я не хочу глубоко затрагивать эту тему... В целом позиция (украинских. — RT) властей является, конечно, оскорбительной», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он напомнил, что в проникновении Саакашвили в Грузию в 2021 году участвовали высокопоставленные украинские чиновники, и когда то же руководство страны требует его возвращения, это является оскорбительным.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии в Киеве, выразить ему протест в связи с ситуацией вокруг бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, а также предписать ему покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси по этому вопросу.