Послу Грузии на Украине выразили протест и предписали покинуть страну для консультаций

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии в Киеве, выразить ему протест в связи с ситуацией вокруг бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, а также предписать ему покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси по этому вопросу.

«Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей», — написал он в Telegram.

Зеленский призвал Тбилиси передать Киеву гражданина Украины Саакашвили для лечения.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж.