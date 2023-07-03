Послу Грузии на Украине выразили протест и предписали покинуть страну для консультаций
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«Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей», — написал он в Telegram.
Зеленский призвал Тбилиси передать Киеву гражданина Украины Саакашвили для лечения.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж.