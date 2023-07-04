Пленный боец «Кракена» Приходько заявил, что ВСУ боятся ездить на иностранной технике

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Украинские военные опасаются ездить на иностранной технике, так как считают, что ВС России охотятся на поставляемые Западом образцы, заявил попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько.
Пленный боец «Кракена» Приходько заявил, что ВСУ боятся ездить на иностранной технике
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

«Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям боятся туда залазить по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в неё летит всё подряд... до крупного калибра», — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства предположил, что российские бойцы объявили охоту на западную технику.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.

Министр назвал явно завышенными ожидания от западного оружия на Украине.

В Запорожской области ранее объявили о награде в 12 млн рублей за трофейные западные танки.

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