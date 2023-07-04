Пленный боец «Кракена» Приходько заявил, что ВСУ боятся ездить на иностранной технике

Украинские военные опасаются ездить на иностранной технике, так как считают, что ВС России охотятся на поставляемые Западом образцы, заявил попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько.

«Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям боятся туда залазить по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в неё летит всё подряд... до крупного калибра», — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства предположил, что российские бойцы объявили охоту на западную технику.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.

Министр назвал явно завышенными ожидания от западного оружия на Украине.

В Запорожской области ранее объявили о награде в 12 млн рублей за трофейные западные танки.