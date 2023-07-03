Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Шойгу: ВСУ с 4 июня на всех направлениях лишились около 2,5 тысячи единиц вооружения

Короткая ссылка
ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения», — заявил он.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС России «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить