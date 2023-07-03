Шойгу: ВСУ с 4 июня на всех направлениях лишились около 2,5 тысячи единиц вооружения

ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения», — заявил он.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС России «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях.