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Рогов приравнял возврат Украины к границам 1991 года к пребыванию в одном государстве с Россией

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возвращение Украины к границам 1991 года могло бы означать восстановление единого государства с Россией.

Об этом информирует ТАСС.

По словам Рогова, в таком контексте инициатива президента Украины Владимира Зеленского о дипломатическом урегулировании «может обсуждаться».

«В 1991 году мы были в одном государстве, столицей которого был город Москва», — сказал Рогов.

При этом он отметил, что Зеленский на самом деле не заинтересован ни в каком мирном урегулировании. 

Ранее в The Washington Post заявили, что у Украины есть всего несколько недель, чтобы вернуть территории.

В ноябре зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые регионы.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

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