Экс-советник Макгрегор: США давят на Украину для продолжения боевых действий
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- © Iryna Rybakova
«Когда он (президент России Владимир Путин. — RT) встретился с людьми для переговоров, он обнаружил, что у них нет желания достичь согласия из-за Вашингтона, Вашингтон там главный, Вашингтон не хочет соглашения», — приводит РИА Новости слова Макгрегора.
Он выразил мнение, что контрнаступление ВСУ провалилось с самого начала.
По его словам, у украинских военных нет шансов прорвать российскую оборону.
Ранее глава комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается медленнее, чем ожидалось.
Также военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин назвал заявление МО Украины о контрнаступлении бессмысленным.