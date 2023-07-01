Экс-советник Макгрегор: США давят на Украину для продолжения боевых действий

США оказывают давление на Украину, чтобы Киев продолжал боевые действия, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Когда он (президент России Владимир Путин. — RT) встретился с людьми для переговоров, он обнаружил, что у них нет желания достичь согласия из-за Вашингтона, Вашингтон там главный, Вашингтон не хочет соглашения», — приводит РИА Новости слова Макгрегора.

Он выразил мнение, что контрнаступление ВСУ провалилось с самого начала.

По его словам, у украинских военных нет шансов прорвать российскую оборону.

Ранее глава комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается медленнее, чем ожидалось.

Также военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин назвал заявление МО Украины о контрнаступлении бессмысленным.