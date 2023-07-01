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Экс-советник Макгрегор: США давят на Украину для продолжения боевых действий

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США оказывают давление на Украину, чтобы Киев продолжал боевые действия, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Экс-советник Макгрегор: США давят на Украину для продолжения боевых действий
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Когда он (президент России Владимир Путин. — RT) встретился с людьми для переговоров, он обнаружил, что у них нет желания достичь согласия из-за Вашингтона, Вашингтон там главный, Вашингтон не хочет соглашения», — приводит РИА Новости слова Макгрегора.

Он выразил мнение, что контрнаступление ВСУ провалилось с самого начала.

По его словам, у украинских военных нет шансов прорвать российскую оборону.

Ранее глава комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается медленнее, чем ожидалось.

Также военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин назвал заявление МО Украины о контрнаступлении бессмысленным.

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