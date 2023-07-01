ВС России ликвидировали пытавшуюся высадиться на остров Антоновский ДРГ ВСУ

Российские военные ликвидировали диверсионную группу ВСУ, которая пыталась высадиться на остров Антоновский, сообщает Минобороны России.

«Ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский», — говорится в сообщении.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска уничтожили украинских боевиков, укрывшихся под Антоновским мостом.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в регионе есть проблемы с водой после подрыва боевиками ВСУ Каховской ГЭС.