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ВС России ликвидировали пытавшуюся высадиться на остров Антоновский ДРГ ВСУ

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Российские военные ликвидировали диверсионную группу ВСУ, которая пыталась высадиться на остров Антоновский, сообщает Минобороны России.
ВС России ликвидировали пытавшуюся высадиться на остров Антоновский ДРГ ВСУ
  • РИА Новости

«Ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский», — говорится в сообщении.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска уничтожили украинских боевиков, укрывшихся под Антоновским мостом.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в регионе есть проблемы с водой после подрыва боевиками ВСУ Каховской ГЭС.

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