ВС России ликвидировали пытавшуюся высадиться на остров Антоновский ДРГ ВСУ
- РИА Новости
«Ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский», — говорится в сообщении.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска уничтожили украинских боевиков, укрывшихся под Антоновским мостом.
До этого временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в регионе есть проблемы с водой после подрыва боевиками ВСУ Каховской ГЭС.