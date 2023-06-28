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Балицкий заявил о проблемах с водой в Запорожской области после подрыва ВСУ Каховской ГЭС

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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в регионе есть проблемы с водой после подрыва боевиками ВСУ Каховской ГЭС.
Балицкий заявил о проблемах с водой в Запорожской области после подрыва ВСУ Каховской ГЭС
  • Gettyimages.ru

«Есть проблемы с подачей воды, но опять же нерешаемых проблем не бывает», — цитирует его ТАСС.

Балицкий уточнил, что из-за ситуации с Каховской ГЭС в регионе не было подтоплений, наоборот, уровень воды снизился.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS. Также Путин высказал мнение, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.

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