ТАСС: вода почти перестала покидать Херсонскую область после прорыва на Каховской ГЭС
- РИА Новости
«Остаются затопленными шесть населённых пунктов и 9,5 тыс. жилых домов в них. В течение недели затопленными остаются порядка 40% строений, уровни воды почти не снижаются», — сообщили ТАСС в экстренных службах.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в регионе есть проблемы с водой после подрыва боевиками ВСУ Каховской ГЭС.