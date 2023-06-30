ТАСС: вода почти перестала покидать Херсонскую область после прорыва на Каховской ГЭС

После прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области шесть населённых пунктов остаются подтопленными.

«Остаются затопленными шесть населённых пунктов и 9,5 тыс. жилых домов в них. В течение недели затопленными остаются порядка 40% строений, уровни воды почти не снижаются», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в регионе есть проблемы с водой после подрыва боевиками ВСУ Каховской ГЭС.