Сальдо заявил об уничтожении силами России прятавшихся под Антоновским мостом боевиков ВСУ
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«Минувшей ночью военнослужащие группировки войск «Днепр» окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках», — написал он в своём Telegram.
По его словам, к 03:00 опорный пункт и гостиница, использовавшиеся украинскими террористами, были полностью взяты.
Уточняется, что в операции участвовали бойцы отряда «ШТОРМ», 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады.
«Всё, никаких «плацдармов», на левом берегу нет», — добавил Сальдо.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Юг» ликвидировали на Авдеевском направлении склад боеприпасов ВСУ.