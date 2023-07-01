Сальдо заявил об уничтожении силами России прятавшихся под Антоновским мостом боевиков ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска уничтожили украинских боевиков, укрывшихся под Антоновским мостом.

«Минувшей ночью военнослужащие группировки войск «Днепр» окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках», — написал он в своём Telegram.

По его словам, к 03:00 опорный пункт и гостиница, использовавшиеся украинскими террористами, были полностью взяты.

Уточняется, что в операции участвовали бойцы отряда «ШТОРМ», 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады.

«Всё, никаких «плацдармов», на левом берегу нет», — добавил Сальдо.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Юг» ликвидировали на Авдеевском направлении склад боеприпасов ВСУ.