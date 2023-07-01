РИА Новости: ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артёмовском направлении
Об этом РИА Новости рассказал командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск.
«Это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях», — сказал российский военный.
По его словам, наступление ВСУ происходит мелкими группами максимум на одном танке и двух БМП.
Ранее бойцы группировки «Юг» ликвидировали на Авдеевском направлении склад боеприпасов ВСУ.
Также в Минобороны России заявили об отражении пяти атак противника на Донецком направлении.