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РИА Новости: ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артёмовском направлении

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Украинские силы пытаются рассеять оборону российских войск на Артёмовском направлении под Соледаром в ДНР, атакуя группами численностью до одного взвода.

Об этом РИА Новости рассказал командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск.

«Это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях», — сказал российский военный.

По его словам, наступление ВСУ происходит мелкими группами максимум на одном танке и двух БМП.

Ранее бойцы группировки «Юг» ликвидировали на Авдеевском направлении склад боеприпасов ВСУ.

Также в Минобороны России заявили об отражении пяти атак противника на Донецком направлении.

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