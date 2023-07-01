Южная группировка ВС России готовит разведчиков на курсах в ДНР
Об этом информирует РИА Новости.
«В центре проводим очень много упражнений, которые позволяют вывести военнослужащего из зоны комфорта и поставить его в экстремальные условия», — рассказал инструктор.
Отмечается, что в рамках курса военные отрабатывают на полигоне сложные элементы боевой, инженерно-сапёрной и медицинской подготовки.
Продолжительность подготовки составляет четыре недели.
Ранее сообщалось, что героизм связиста ВС России Дениса Аладина позволил поразить силы ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Кроме того, поступала информация, что бойцы группировки «Юг» ликвидировали на Авдеевском направлении склад боеприпасов ВСУ.