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Героизм связиста Аладина позволил поразить силы ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Героизм связиста ВС России Дениса Аладина позволил поразить силы ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов.

«Ефрейтор Денис Аладин под огнём противника восстановил повреждённую проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения», — рассказали в Минобороны.

Отмечается, что благодаря его мужественным и умелым действиям подразделения были обеспечены бесперебойной связью и успешно выполнили боевую задачу.

Ранее бойцы группировки «Юг» ликвидировали на Авдеевском направлении склад боеприпасов ВСУ.

Также сообщалось, что авиация группировки «Юг» уничтожила пункты временной дислокации четырёх украинских бригад.

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