Героизм связиста Аладина позволил поразить силы ВСУ на Южно-Донецком направлении
Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов.
«Ефрейтор Денис Аладин под огнём противника восстановил повреждённую проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения», — рассказали в Минобороны.
Отмечается, что благодаря его мужественным и умелым действиям подразделения были обеспечены бесперебойной связью и успешно выполнили боевую задачу.
Ранее бойцы группировки «Юг» ликвидировали на Авдеевском направлении склад боеприпасов ВСУ.
Также сообщалось, что авиация группировки «Юг» уничтожила пункты временной дислокации четырёх украинских бригад.