Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Бжания в телефонном разговоре с Путиным поддержал предпринятые руководством России действия по защите законности и конституционного порядка во время попыток мятежа.

«Обсуждены также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии», — говорится в заявлении.

Ранее Путин во время телефонных переговоров рассказал премьеру Индии Нарендре Моди об отказе властей Украины решить конфликт дипломатическим путём.